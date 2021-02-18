Москва, , 14:30 — REGNUM Прощание с советским и российским актёром, народным артистом РСФСР Андреем Мягковым пройдёт 20 февраля в МХТ им. Чехова. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе театра.

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«Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля», — рассказали в театре.

В пресс-службе уточнили, что начало гражданской панихиды запланировано на 10:00, она пройдёт в здании театра. Далее состоится отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

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Похоронят Андрея Мягкова на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался внезапно, а причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

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