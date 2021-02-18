Стокгольм, , 14:32 — REGNUM Несмотря на то, что у большинства из тех, кто переболел COVID-19, по прошествии девяти месяцев сохраняются антитела, им все равно необходимо придерживаться рекомендаций Агентства общественного здравоохранения Швеции и соблюдать карантинный режим. Об этом в эфире телеканала SVT заявила исследователь Каролинского института в Стокгольме Шарлотта Толин.

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Согласно результатам недавнего исследования, проведенного при содействии медиков из больницы Дандерюд и сотрудников Каролинского института в Стокгольме, антитела у лиц, переболевших COVID-19, сохраняются в течении не менее девяти месяцев. Однако Шарлотта Толин, которая принимала непосредственное участие в исследовании, считает, что люди с антителами должны соблюдать рекомендации властей, если они находятся на рабочем месте или в общественном пространстве.

«Если некоторые люди выйдут на улицу и не будут носить маски в час-пик в общественном транспорте или пойдут на работу, не соблюдая социальную дистанцию, то их примеру последуют другие», — заявила Толин.

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