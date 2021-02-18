Белгород, 18 февраля 2021, 14:30 — REGNUM 34 мобильные врачебные бригады выезжают в отдалённые населённые пункты Белгородской области для вакцинации от COVID-19. Об этом на оперативном брифинге в правительстве региона 18 февраля сообщил начальник департамента здравоохранения Андрей Иконников.
Вакцина поступает в Белгородскую область в соответствии с графиком поставки Минздрава России. Заявки на иммунизацию принимают на сайте «Госуслуг» и через сервис «Электронная регистратура». Маломобильных добровольцев, которые желают привиться, но им тяжело доехать в район в стационарный пункт, приглашают в ФАПы или офисы семейного врача. На заявки приезжают 34 мобильные бригады.
Массовая иммунизация от COVID-19 сейчас проводится на базе 66 стационарных пунктов во всех муниципалитетах области. Медики получили уже 64 тыс. 109 заявлений от белгородцев.