Белгород, , 14:30 — REGNUM 34 мобильные врачебные бригады выезжают в отдалённые населённые пункты Белгородской области для вакцинации от COVID-19. Об этом на оперативном брифинге в правительстве региона 18 февраля сообщил начальник департамента здравоохранения Андрей Иконников.

Вакцина поступает в Белгородскую область в соответствии с графиком поставки Минздрава России. Заявки на иммунизацию принимают на сайте «Госуслуг» и через сервис «Электронная регистратура». Маломобильных добровольцев, которые желают привиться, но им тяжело доехать в район в стационарный пункт, приглашают в ФАПы или офисы семейного врача. На заявки приезжают 34 мобильные бригады.

«Врач осматривает пациентов, желающих сделать прививку, передаёт всю информацию в ЦРБ. Лекарственный препарат хранится при температуре ниже 18 градусов. Когда мы вынимаем его из морозильной камеры, есть два часа, чтобы привить человека. Бригада сразу едет на вакцинацию, так соблюдается вся холодовая цепь», — пояснил Андрей Иконников.

Массовая иммунизация от COVID-19 сейчас проводится на базе 66 стационарных пунктов во всех муниципалитетах области. Медики получили уже 64 тыс. 109 заявлений от белгородцев.