Токио, , 14:26 — REGNUM HD-версию приключенческой игры The Legend of Zelda: Skyward Sword выпустят на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом стало известно в ходе онлайн-презентации Nintendo Direct 17 февраля.

Разработчики обещают, что Skyward Sword HD будет отличаться от оригинала оптимизированной схемой управления и улучшенной графикой, поддерживающей частоту 60 кадров в секунду. Играть при этом можно будет как при помощи «управления движением» (как это на было на Nintendo Wii), так и с помощью кнопок геймпада.

Напомним, оригинальная Skyward Sword вышла в 2011 году на консоли Nintendo Wii. В ней геймерам рассказывали о самом раннем этапе истории The Legend of Zelda, в том числе о создании Высшего меча.

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