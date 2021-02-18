Самара, , 14:26 — REGNUM 296 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 45 694 случаев заражения этой инфекцией. При этом в минувшие сутки по области была зафиксирована смерть четырех пациентов с COVID-19: 40-летняя, 72-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 61-летний, 66-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего в регионе была зафиксирована смерть 900 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с этой инфекцией 41 954 человека, в том числе 289 человек победили вирус в минувшие 2 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 17 февраля в регионе было выявлено 294 случая заражения коронавирусом.

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