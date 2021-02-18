Владимир, , 14:23 — REGNUM Во Владимирской области 18 февраля подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 26 тыс. 107 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 23 тыс. 142 пациента, в том числе 139 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 801 человек.

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