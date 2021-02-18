Магас, , 14:22 — REGNUM В Ингушетии достигнут минимум по приросту числа новых выявленных пациентов с коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба на 18 февраля, за минувшие сутки подтвержден диагноз у 28 жителей республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Общее число носителей коронавируса достигло 14 545 человек. В настоящее время находятся на лечении в госпиталях 158 пациентов, лабораторно подтвержден коронавирус только у 49 из них. В тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, восьмерым из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

Всего за все время пандемии выздоровели от опасной инфекции 12 678 жителей республики. Не удалось справиться с болезнью 170 заразившимся.

Читайте развитие сюжета: В Самарской области за сутки выявили 296 носителей коронавируса