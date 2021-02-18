Хельсинки, , 14:53 — REGNUM Вечером 17 февраля власти Финляндии ужесточили порядок въезда в страну. С 23 февраля все приезжающие в страну граждане иностранных государств должны иметь при себе результаты отрицательного теста на SARS-CoV-2. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Судоходные компании, авиакомпании и туристические фирмы, организующие рейсы в Финляндию, должны требовать от своих клиентов отрицательный тест на SARS-CoV-2 при бронировании билетов.

Ограничение вступит в силу с 23 февраля. Оно распространяется на лиц иностранных государств старше 12 лет.

Если у приезжающего будет при себе заверенная справка о том, что он переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, то он освобождается от требования предъявить результат теста на коронавирус.

Читайте развитие сюжета: В Швеции призвали переболевших COVID-19 соблюдать карантинные ограничения