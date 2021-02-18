Орск, Оренбургская область, , 14:20 — REGNUM В Оренбургской области в связи с улучшением видимости во второй половине дня 18 февраля сняли ранее введенные ограничения движения для транспортных средств, сообщает региональная Госавтоинспекция.

С 16:00 по местному времени (14:00 мск) открыта трасса М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к пункту пропуска «Орск»). Ранее были закрыт участок от села Краснощёково до поворота на Гай. С этого же времени возобновлено движение по дороге Каменноозерное — Медногорск (от выезда из Медногорска до перекрестка с автодорогой М-5 «Урал») и на участке дороги регионального значения Орск — Домбаровка — Светлый (от Орска до райцентра Светлый), которая проходит по территории: Новоорского, Домбаровского, Светлинского районов и Ясненского городского округа.

С 15:30 снято ограничение на участке дороги регионального значения Орск — граница Республики Башкортостан (от трассы М-5 «Урал» через город Гай до границы с Башкирией), а также на дороге Гай — Орск (от села Репино Гайского городского округа до Орска.

Напомним, ранее эти дороги были закрыты из-за сильных снегопада и метели, плохой видимости.

Как сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области в связи с комплексом неблагоприятных явлений погоды (интенсивные снегопады, усиление ветра до 20 м/с, мороз до — 30,-32°С) для ведомства вечером 17 февраля введен режим функционирования повышенная готовность. Он продлится до утра 19 февраля. Приведен в готовность подвижный пункт управления ГУ МЧС, в 30-минутную готовность к выдвижению в подвижные пункты обогрева 5, 9,10 пожарно-спасательные отряды федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, аэромобильная группировка ведомства.

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