Токио, , 14:19 — REGNUM Новыми бойцами популярного файтинга Super Smash Bros. Ultimate станут Пайра и Мифра, героини игры Xenoblade Chronicles 2. Об этом стало известно 17 февраля в рамках онлайн-презентации Nintendo Direct.

Пайра и Мифра будут выступать в качестве одного бойца, однако у геймеров появится возможность переключаться между героинями прямо во время сражения. Заполучить их в свою коллекцию персонажей смогут только обладатели платного «Бойцовского талона 2».

Напомним, Super Smash Bros. Ultimate — это популярная файтинг-игра, разработанная компанией Nintendo. Бойцами в ней становятся персонажи различных видеоигр: от The Legends of Zelda до Minecraft.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё больше краски: состоялся анонс игры Splatoon 3