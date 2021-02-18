Лондон, , 14:11 — REGNUM Более чем у половины госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 пациентов после выписки диагностируют серьёзные повреждения сердца. Результаты исследования британских медиков опубликованы в журнале European Heart Journal.

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Как говорится в исследовании, во время критической фазы болезни, когда организм вырабатывает чрезмерный иммунный ответ на инфекцию, пациенты имели повышенный уровень тропонина (белок, который выделяется в кровь, когда артерия заблокирована или есть воспаление).

Ученые обследовали 148 человек, проходивших летом 2020 году лечение от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии больниц Лондона и у которых был зафиксирован высокий уровень тропонина.

Спустя месяц после выписки у половины из них магнитно-резонансная томография показала серьёзные повреждения сердца, в том числе миокардит, инфаркт, ишемию или комбинацию всех трёх.

Учёные надеются, что полученные результаты позволят им предотвращать подобные повреждения, а также заранее определять, каким пациентам необходимо больше внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета пришли к выводу, что изменение слуха у человека может являться одним из симптомов заражения коронавирусом нового типа.

Ученые, которые проводили исследования, призвали врачей обращать внимание на пациентов, которые жалуются на любые изменения слуха. При этом они отмечают, что звон или шум в ушах также сопровождает и другие заболевания.