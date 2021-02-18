Москва, , 14:14 — REGNUM Народный артист РСФСР Андрей Мягков, о кончине которого стало известно ранее, был изумительным партнером и добрым человеком. Об этом 18 февраля заявила актриса Елизавета Боярская.

«Я запомню его не только как изумительного партнера, как человека, у которого я училась, которым я любовалась, но и то, с какой нежностью, трепетом он ко мне отнесся, понимая, что я делаю первые шаги по профессии. В общем как-то сильно меня опекал, и для меня это было очень ценно и важно», — заявила она в беседе с телеканалом «Москва 24».

Также Боярская добавила, что роли Мягкова, исполненные им в театрах и в кино, которые сегодня с большим удовольствием смотрят и ее дети, останутся у неё в памяти навсегда.

«И, конечно же, его работы, его картины, я много смотрела, и мои дети сейчас уже смотрят картины с его участием. И, к сожалению, люди из жизни уходят, но их работы, и роли остаются в жизни навсегда. И хочется верить, что мы будем всегда-всегда его помнить», — отметила актриса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует по поводу кончины советского и российского актера, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

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