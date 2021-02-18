Токио, , 14:10 — REGNUM На последней презентации Nintendo Direct состоялся анонс многопользовательского шутера Splatoon 3. Дебютный трейлер проекта был опубликован на официальном YouTube-канале компании Nintendo 17 февраля.

В Splatoon 3 персонажи геймеров отправятся из Инкополя в Плюхтонию — новую масштабную в локацию, в которой будут разворачиваться события игры. Разработчики обещают множество новых режимов, оружий, возможностей для настройки героев и разнообразных гаджетов.

Напомним, Splatoon — это серия онлайн-экшенов, в которых геймеры управляют человекоподобными осьминогами и сражаются с противниками при помощи специальных ружей с краской. Релиз третьей части должен состояться в 2022 году.

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