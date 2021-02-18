Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM Врачи зарегистрировали ещё 11 летальных случаев COVID-19 в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Для сравнения, 17 февраля 2021 года в области подтвердили 12 смертей от новой коронавирусной инфекции.

Всего в регионе скончались от COVID-19 уже 2268 человек. В России за весь период пандемии погибли 81 926 пациентов, у которых выявляли данное заболевание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зарегистрировано более 75,7 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выявили ещё 218 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Свердловской области победили COVID-19 уже более 68,5 тыс. человек