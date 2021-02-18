Стокгольм, , 14:17 — REGNUM В настоящее время в Стокгольмском регионе помощь медиков получают 266 пациентов с COVID-19, из них 39 человек находятся в реанимации. Об этом со ссылкой на отчет столичного депздрава сообщила газета Aftonbladet.

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Эпидемиологическая ситуация в столице Швеции ухудшается стремительно. Всего за одну неделю уровень заражения коронавирусом вырос на 24,1%.

«Это очень тревожно и может быть признаком того, что мы приближаемся к третьей волне. Если мы будем оставаться дома при проявлении малейших симптомы, соблюдать дистанцию, по возможности работать из дома, максимально сокращать количество контактов, то мы существенно снизим темпы распространения коронавирусной инфекции», — заявил глава столичного департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон.