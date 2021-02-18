Саратов, , 14:14 — REGNUM С начала пандемии от COVID-19 скончались 36 медработников в Саратовской области. Об этом во время брифинга 18 февраля сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

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Всего коронавирусом переболели 3,4 тыс. медиков. С начала текущего года страховые выплаты произвели 684 специалистам, еще по 425 медикам рассматривают документы, добавил представитель облминздрава.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали три человека, как и днем ранее. Всего с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 615 саратовцев.

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