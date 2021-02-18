Улан-Удэ, , 14:00 — REGNUM Трудовой спор между руководством ТГК-14 и работниками бурятского филиала теплогенерирующей компании завершился частичной победой последних. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе объединения организаций профсоюзов Бурятии.

Напомним, ранее работники предприятия заявили о неисполнении работодателем ряда пунктов коллективного договора и нарушении своих прав на достойную зарплату и социальные гарантии. Переговоры ни к какому результату не привели, после чего рабочие начали выходить на одиночные пикеты, а некоторые объявили голодовку.

«Как видим, диалог с работодателем не сложился, и он игнорировал все законные требования, и было принято решение… обратиться в том числе, во временный трудовой арбитраж, как крайнюю меру», — отметили в объединении.

В итоге временный трудовой арбитраж при Минэкономики республики согласился с доводами рабочих. При этом из пяти пунктов требования полностью удовлетворены лишь три. Они касаются индексации зарплаты на 3% с 1 июля 2020 года, перерасчёта за 2019 год, а также единовременной выплаты при уходе работников в отпуск.

Пункт о выплате 50% льготы за электро‑ и тепловую энергию в 2019 году удовлетворён частично. Наконец, рабочим отказали в требовании по доведению размера минимальной месячной тарифной ставки до уровня, установленного отраслевым тарифным соглашением.

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