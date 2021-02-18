Москва, , 14:00 — REGNUM Организаторы литературный премии за лучший перевод фантастической литературы «Вавилонская рыбка» опубликовали лонг-лист номинантов 2021 года. Он появился на официальном сайте события.

Всего в лонг-листе оказалось 19 романов. В список вошли следующие произведения:

«Город клинков» (Роберт Беннетт Джексон) — перевод Марины Осиповой;

«Нездешние» (Роберт Беннетт Джексон) — перевод Галины Соловьевой;

«Город чудес» (Роберт Беннетт Джексон) — перевод Наталии Осояну;

«Седьмая функция языка» (Лоран Бине) — перевод Анастасии Захаревич;

«Гомункул» (Джеймс Блэйлок) — перевод Алана Кубатиева;

«Зимняя песнь» (Джей-Джонс С.) — перевод Надежды Сечкиной;

«Черный леопард, рыжий волк» (Марлон Джеймс) — перевод Владимира Мисюченко;

«Идеальное несовершенство» (Яцек Дукай) — перевод Сергея Легезы;

Цикл «Франсуа Вийон: Имя зверя. Ересиарх» (Яцек Комуда) — перевод Сергея Легезы;

«Дорога запустения» (Йен Макдональд) — перевод Николая Караева;

«Плюс» (Джозеф Макэлрой) — перевод Максима Нестелеева и Андрея Мирошниченко;

«Рыночные силы» (Ричард Морган) — перевод Надежды Алексеевой;

«Крысиный король» (Чайн Мьевиль) — перевод Ирины Нечаевой;

«Последние дни Нового Парижа» (Чайн Мьевиль) — перевод Наталии Осояну;

«Франкенштейн в Багдаде» (Ахмед Саадави) — перевод Виктории Зарытовской;

«Исчезнувший мир» (Том Светерлич) — перевод Наталии Рокачевской;

«Пока течет река» (Диана Сеттерфилд) — перевод Василия Дорогокупли;

«Отключай» (Ребека Уна) — перевод Александры Васильковой;

«Бесконечная шутка» (Дэвид Уоллеса Фостер) — перевод Сергея Карпова и Алексея Поляринова.

Напомним, «Вавилонская рыбка» — это литературная премия, которую присуждают как автору оригинального произведения, так и переводчику. Своё название она получила в честь фантастического существа из романа «Автостопом по Галактике» (Дуглас Адамс).