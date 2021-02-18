Липецк, 18 февраля 2021, 13:58 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 18 февраля.
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Всего в регионе было зарегистрировано 411 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления были 19 тыс. 714 человек.
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