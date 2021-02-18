Липецк, , 13:57 — REGNUM В Липецкой области 17 февраля подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 23 тыс. 487 положительных тестов.

За весь период наблюдения 19 тыс. 714 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 158 — за последние сутки. 411 человек скончались.

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