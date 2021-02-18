Самара, , 13:58 — REGNUM Начальника центрального материального склада «Управления производственно — технологической комплектации № 522» Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно — строительное управление №5» подозревают в получении взятки в Самаре. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, с 2015 года по 2020 год фигурант уголовного дела принял от гражданина более одного миллиона рублей.

Следователи считают, что за это он должен был предоставить нежилые помещения Федерального государственного унитарного предприятия в аренду, без заключения соответствующего договора.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Расследование дела продолжается.

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