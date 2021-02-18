Стокгольм, , 14:00 — REGNUM 17 февраля в лене Вестра-Гёталанд были введены новые карантинные ограничения, которые вступили в силу немедленно. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки власти рекомендовали ношение средств защиты полости рта в общественном транспорте и помещениях. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Поводом к ужесточению ограничений стало увеличение темпов распространение коронавирусной инфекции в Вестра-Гёталанде.

17 февраля главный инфекционист региона Томас Уолберг рекомендовал новые карантинные меры, которые начали действовать немедленно.

Так, пассажирам общественного транспорта рекомендуется носить маски. От ненужных поездок власти просят отказаться вовсе. Масочный режим также следует соблюдать в закрытых помещениях при невозможности сохранения социальной дистанции.

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