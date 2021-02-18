Брянск, , 13:49 — REGNUM Сумма погашенной задолженности по заработной плате в 2020 году в Брянской области превысила 77 млн рублей. Работники получили деньги после принятых мер прокурорского реагирования, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве обобщили результаты надзора за исполнением трудового законодательства в 2020 году. Под пристальное внимание попали не только недобросовестные работодатели, но и службы занятости — в нескольких учреждениях у безработных требовали принести справки, не предусмотренные законом. Всего в 2020 году в сфере трудового законодательства выявлено свыше 3,3 тыс. нарушений, в суды направлены более 1,1 тысячи исков на общую сумму 42,8 млн рублей, внесено 514 представлений. После вмешательства прокуратуры работодатели выплатили свыше 77 млн рублей долгов по зарплате.

К дисциплинарной ответственности в 2020 году привлечено 339 должностных лиц, к административной — 322 человека. По материалам прокурорских проверок возбуждено 24 уголовных дела.