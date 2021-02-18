Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки прививку от COVID-19 получили ещё 4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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По информации, актуальной на 18 февраля, за весь период вакцинации от COVID-19 участие в прививочной кампании приняли 48 тыс. 328 жителей Ростовской области, в том числе за сутки — 4 тыс. 18 человек. Получили двукратную дозу антиковидного препарата 10 тыс. 677 человек, за сутки — 1 тыс. 752.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону зафиксированы единичные случаи осложнений после вакцинации от COVID-19. Они связаны с гипертермией, повышением температуры в течение нескольких дней.

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