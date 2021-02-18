Новосибирск, , 13:45 — REGNUM В Новосибирске с 19 по 21 февраля ожидаются сильный снег, похолодание, на дорогах гололедица, в пригороде температура опустится до — 29 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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В мэрии города предупредили, что «это может осложнить дорожную обстановку».

Согласно прогнозу синоптиков, ночью 19 февраля температура воздуха составит −15…−17°С, днём −8…−10°С, местами порывы ветра до 17 м/с; днём — небольшой снег, ночью — сильная метель, на дорогах местами снежные заносы, гололедица.

В субботу, 20 февраля, температура ночью опустится до −22…−24°С, днём — до −18…−20°С, ветер ночью западный 5−10 м/с, днём юго-восточный 3−8 м/с; днём небольшой, ночью местами небольшой снег.

21 февраля ночью — −24…−26°С, в пригороде — 29 °C, днём −13…−15°С, ветер южный 3−8 м/с, преимущественно без осадков.