Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающегося снегопада. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 18 февраля.

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Согласно прогнозу синоптиков, 19 февраля в Ростове-на-Дону накроет непогода. Ожидаются снег, ночью и утром — метель, на дорогах — гололедица. В ночные часы температура воздуха опустится до — 10 градусов, днём потеплеет максимум до — 3 градусов. При этом ожидается сильный восточный ветер, скорость которого будет достигать 5−10 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.

Как автомобилистов, так и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными.

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