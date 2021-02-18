Москва, , 13:40 — REGNUM Предложение о введении наказания для граждан РФ за призывы ввести антироссийские санкции обсуждаются уже не в первый раз. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Уже не в первый раз такие предложения озвучиваются. Я не говорю о том, как следует наказывать за это — лишать гражданства или по-другому, это не наша прерогатива. Но мы живем во время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, и эта тема весьма актуальна», — сказал Песков.

По его словам, соответствующие предложения о введении такого наказания «будут наверняка обсуждаться».

Песков при этом назвал несомненным тот факт, что такие предложения «привлекают общественный интерес».

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что предложение о лишении гражданства за такие призывы, которое выдвинул режиссёр Никита Михалков, не ново: «Подобная инициатива не является пионерской, первым мнение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель Олег Дерипаска, правда, он не говорил о таком суровом наказании, но говорил о том, что это должно приравниваться к уголовно наказуемому преступлению».

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