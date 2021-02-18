Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM У молодёжи до 30 лет, проживающей в Свердловской области, появились новые страхи. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского федерального университета (Екатеринбург).

Социологи вуза провели исследование, по результатам которого обнаружили новые фобии у молодёжи. Чаще всего они связаны со сферой здравоохранения.

«60% опасаются неэффективности системы здравоохранения, 54% боятся заболеть и долго ждать лечения, скорой помощи, результатов обследования», — заявила доцент кафедры прикладной социологии УрФУ Софья Абрамова.

У 88% опрошенных усилилась тревожность из-за пандемии COVID-19, а у 57,2% молодых людей имеется страх за своё будущее. Молодёжь оказалась вынуждена «жестко подчиняться формальным нормам и правилам, выработанным административными структурами», комментирует социолог.

В исследовании приняли участие более тысячи человек, 60% из них — девушки, 40% — юноши.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области начала снижаться заболеваемость COVID-19. Ключевые ограничения, введённые для профилактики пандемии, могут снять в июне-июле 2021 года, заявляли региональные власти.