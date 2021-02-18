Мадрид, , 13:41 — REGNUM Министерство здравоохранении Испании обновило порядок вакцинации населения от COVID-19, определив новые приоритетные группы. Об этом сообщила газета El País.

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Следующими в очередь на получение прививки от COVID-19 станут граждане в возрасте от 60 до 79 лет, а также лица до 60 лет, но имеющие хронические заболевания. Поводом к определению новых групп населения и включения их в план по вакцинации послужило начала иммунизации в нескольких регионах Испании, жителей старше 80 лет.

Вскоре в минздраве Испании заявили, что следующими, кому будет предложена вакцина Moderna и Pfizer, будут люди в возрасте от 70 до 79 лет, за которыми, в свою очередь, будут последуют лица в возрасте от 60 до 69 лет.

Напомним, что характерной особенностью кампании по вакцинации от COVID-19 в Испании является отсутствие заранее согласованного плана вакцинации.