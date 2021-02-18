Сочи, Краснодарский край, , 13:35 — REGNUM Две с половиной месячных нормы осадка выпала на территории Сочи за период с 12 по 18 февраля, об этом сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.

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»С 12 февраля территория города подвержена прохождению холодных фронтов, в связи с чем наблюдается значительное ухудшение погодных условий. Уровень осадков, которые выпали за последнюю неделю, превысил месячную норму в два с половиной раза», — цитируют Снегирева «Кубанские новости». За тот же период в горных районах Сочи сошли 11 лавин, три из них спустили принудительно, добавил начальник управления.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на середину дня 18 февраля в Сочи без электроснабжения остаются более 10,5 тыс. жителей. Причина аварий — мощный снегопад, обрушившийся на курорт ночью. Ликвидировать последствия непогоды планируют до конца суток.

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