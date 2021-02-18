Черкесск, , 13:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за минувшие сутки зафиксирован самый низкий уровень прироста числа ковид-пациентов за многие месяцы. По данным регионального оперативного штаба на 18 февраля, коронавирусная инфекция выявлена за прошедшие сутки всего у 49 жителей региона.

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В настоящее время в республике число заразившихся коронавирусом составляет 18 617 человек. Выздоровели из них 16 914 пациентов, в том числе 30 — за прошедший день. Не удалось спасти врачам 60 жителей региона.

По словам главного санитарного врача Карачаево-Черкесии Сергея Бескакотова, в республике отмечается тенденция к спаду заболеваемости, отсутствуют вспышки в организованных коллективах.

Общая тенденция улучшения эпидситуации распространяется и на численность госпитализированных. На 18 февраля она составляет 372 человека. Напомним, в начале второй волны коронавируса, в стационарах региона проходили лечение около тысячи пациентов. На конец января 2021 года их число снизилось до 700. Всего в республике создано более 1300 койко-мест в ковидных госпиталях. В настоящее время ряд из них уже сворачивает свою работу в связи с улучшением ситуации.