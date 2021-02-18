Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM В Петербурге на сегодня насчитывается почти 80 тыс. безработных, официально зарегистрированных на бирже труда. Об этом сообщил 18 февраля директор Центра трудовых ресурсов Алексей Чистяков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в центре занятости официально зарегистрированы 79 200 человек в качестве безработных.

«Ситуация на рынке Петербурга остается напряженной, при этом общее количество безработных граждан, состоящих на учете, в последнее время стабилизировалось и постепенно снижается на протяжении уже нескольких месяцев», — сказал Чистяков.

Например, в ноябре 2020 года в городе было зарегистрировано более 103 тыс. безработных петербуржцев.

Тем не менее вакансий остается все же намного меньше — 36 400 на данный момент, то есть на одну вакансию приходится 2,23 безработных. Более 50% свободных вакансий, или 21 100, относятся к рабочим профессиям.

Большая часть из них — в сфере обрабатывающих производств (17,5%), транспортировки и хранения (10,8%), оптовой и розничной торговли, ремонта машин (10,8%), госуправления и военной безопасности (7,8%) и строительства (6,2%).

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