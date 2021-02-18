Валенсия, Испания, 18 февраля 2021, 16:17 — REGNUM В период с 1 декабря по 16 февраля в автономном сообществе Валенсия, расположенном на восточном побережье Испании, умерло на 4 432 больше, чем за тот же период за последние десять лет. Об этом сообщила газета El País.

Дидерик Франциск Джамин. Молитва за умерших
Дидерик Франциск Джамин. Молитва за умерших

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Согласно Системе мониторинга смертности при Институте здоровья Карлоса III, за последние два с половиной месяца в регионе скончались 15 360 человек, в то время как средний показатель смертности за последние десять лет в данном временном промежутке, составлял 10 928 человек. Таким образом, избыточная смертность (4 432 человека) составила 40,6%.

Из общего числа смертей за отчетный период 8 008 умерших являлись мужчинами. Превышение смертности для лиц мужского пола составляет 41,8% (2 361 человек). 7 324 умерших являлись лицами женского пола. Их избыточная смертность оценивается в 40,8% (2 122 человека).

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