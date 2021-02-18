Москва, , 13:30 — REGNUM Более 600 тыс. жителей ДНР и ЛНР стали гражданами России. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков в ходе заседания законодательного собрания региона, сообщает «Интерфакс».

Российские паспорта Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

"На сегодняшний день — уже 639 тыс. человек», — уточнил он.

Отметим, что в 2020 году российское гражданство получили 409 тыс. граждан Украины, что в пять раз больше по сравнению с показателем 2018 года.

Напомним, по данным МВД ДНР, гражданами России с начала 2021 года стали более 21,6 тыс. жителей республики.

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