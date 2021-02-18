Уфа, , 13:25 — REGNUM Метели, снежные заносы и гололедица ожидаются в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что 19 февраля в Башкирии ожидается небольшой снег, метель, снежные заносы и гололедица на дорогах. Ночью в отдельных районах республики ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе ночью может понизиться до — 33 °C, а днем столбик термометра может упасть до отметки — 18 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям во время метели воздержаться от поездок по городу на личных автомобилях.

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