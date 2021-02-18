Курск, 18 февраля 2021, 13:21 — REGNUM В Курской области 18 февраля зарегистрировано 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»
Всего в регионе было выявлено 29 тыс. 282 положительных теста.
Выписаны после выздоровления были 25 тыс. 970 пациентов, в том числе 155 — за последние сутки. Скончались 424 человека.
Читайте развитие сюжета: В Курской области скончались ещё два пациента с COVID-19