Курск, , 13:21 — REGNUM В Курской области 18 февраля зарегистрировано 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 29 тыс. 282 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 25 тыс. 970 пациентов, в том числе 155 — за последние сутки. Скончались 424 человека.

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