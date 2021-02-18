Москва, , 13:20 — REGNUM Кремль не имеет каких-либо официальных аккаунтов в социальных сетях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность создания аккаунта в набирающей популярность соцсети Clubhouse, куда российского президента Владимира Путина уже приглашал американский бизнесмен Илон Маск.

«У Кремля нет официальных аккаунтов в социальных сетях. Есть у нас в Twitter, но это не прямой аккаунт. Это фактически зеркало информационной ленты нашего сайта», — сказал Песков.

По его словам, существующих механизмов по распространению и доведению информации из Кремля до страны и мира «достаточно».