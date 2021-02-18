Саратов, , 13:26 — REGNUM В Саратовской области в 21 стационарном социальнозащитном учреждении проходят вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 сотрудники и проживающие. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба регионального минтруда и соцзащиты населения.

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Иммунизацию осуществляют препаратом «Спутник V» в два этапа с перерывом в 21 день. Перед прививкой всех обследует врач, проводят ПЦР-тестирование для выявления противопоказаний к вакцинации. В домах интернатах первую дозу «Спутника V» получили 985 сотрудников и постояльцев. Второй этап вакцинации прошли 150 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области привили от коронавируса, по информации на 18 февраля, 49 261 человека. Первый этап вакцинации осуществили 35 276 человек, 357 жителей — за сутки. Полностью завершили иммунизацию 13 985 человек, за минувший день — 2 353 саратовца.

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