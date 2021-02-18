Буэнос-Айрес, , 13:23 — REGNUM 15 февраля школы Буэнос-Айреса и других аргентинских городов вновь открыли свои двери для учащихся после того, как они оставались закрытыми в течение года из-за пандемии коронавируса. Некоторые школьники были рады воссоединиться со своими одноклассниками, а другие дети явно нервничали после того, как вновь сели за парты в классе вместо компьютерного стола дома. О том, как проходит первая неделя очного обучения в Аргентине, 18 февраля рассказали журналисты газеты El País.

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Рано утром мамы и папы с рюкзаками своих детей наперевес устремились к школам. Однако новая учебная четверть показала свои отличия от всех предыдущих сразу при входе в здание общеобразовательного учреждения.

Прежде чем попасть внутрь детям было необходимо дождаться своей очереди, чтобы им померяли температуру.

Многим ученикам, особенно самым маленьким, не хотели отпускать руку родителя, которому ранее можно было сопровождать их до двери класса. Во время занятий и перемен дети должны соблюдать социальную дистанцию. В школьном кампусе они отделены друг от друга специально выбранным местоположением классов.

Учебные часы были сокращены.