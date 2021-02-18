Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 февраля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались десять женщин в возрасте от 43 лет до 91 года и 11 мужчин в возрасте от 62 до 84 лет. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали хроническими заболеваниями.

Всего в Ростовской области скончались 2 тыс. 994 носителя коронавируса.