Москва, , 13:14 — REGNUM Московский городской суд признал законным заключение под домашний арест брата блогера Алексея Навального Олега по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

«Судом признано законным избрание Олегу Навальному меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», — сообщили ТАСС в суде.

Суд также отклонил аналогичную жалобу другой фигурантки дела Марии Алехиной.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции в Москве были задержаны и по решению Тверского суда отправлены под арест Олег Навальный, сотрудничавшие с ним Любовь Соболь и Олег Степанов, глава «Альянса врачей» и «личный окулист» блогера Анастасия Васильева.