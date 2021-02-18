Томск, , 13:14 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлен 61 новый носитель коронавируса, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в администрации региона.

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За всё время пандемии в Томской области коронавирус выявлен у 29 680 человек.

После COVID-19 выздоровел ещё 71 житель региона. Общее число выздоровевших в Томской области — 27 546.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Томской области было выявлено 67 носителей коронавируса, выздоровели 134 человека.

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