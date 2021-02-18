Белгород, , 13:16 — REGNUM В Белгородской области 18 февраля подтверждены 139 случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. На вакцинацию записались ещё 2149 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявили 30 тыс. 341 носителя инфекции, выздоровел 25 тыс. 581 человек, в том числе 253 выписаны за истекшие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода, всего от осложнений на фоне COVID-19 скончался 461 пациент.

В стационарах лечатся 997 человек, в том числе 54 на ИВЛ. Получают амбулаторную помощь 3302 жителя, на самоизоляции — 11 тыс. 923 белгородца.

На вакцинацию от COVID-19 подано в общей сложности 64 тыс. 109 заявок. Завершили иммунизацию 9166 добровольцев, первый компонент «Спутник V» получили 56 тыс. 159 человек.