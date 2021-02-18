Москва, , 13:07 — REGNUM Решение Европейского суда по правам человека с требованием к России освободить блогера является неправомерным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела», — сказал Песков.

По его словам, с точки зрения российских властей такое вмешательство со стороны ЕЧПЧ «является недопустимым».

Песков подчеркнул, что российские власти не ищут конфронтации, однако «подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность в принятии подобного решения» вызывают у Кремля большое число вопросов.