Пермь, , 13:03 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 245 случаев заражения коронавирусом, что на семь меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 44 635 носителей коронавируса. Выздоровели 36 800 человек, в том числе 248 — за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 1134 пациента, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. К аппаратам ИВЛ подключены 62 человека.

С начала пандемии в Пермском крае скончались 2774 носителя коронавируса: 1143 — от сопутствующих заболеваний (в том числе пятеро — за последние сутки), 1631 — от COVID-19 (в том числе 10 — за минувшие сутки).

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