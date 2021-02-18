Сыктывкар, , 13:03 — REGNUM Власти Коми испытывают трудности с поставкой вакцины от COVID-19 в труднодоступные районы. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, условиях хранения препарата не позволяют гарантированно доставить его в пункты вакцинации.

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"В связи с территориальными особенностями региона доставка вакцины в удалённые и труднодоступные районы, доставка иммунобиологических лекарственных препаратов осуществляется только железнодорожным или авиационным транспортом. Время в пути железнодорожным транспортом составляет более 24 часов. При этом соблюдение «холодовой цепи» возможно только при доставке вакцины авиационным транспортом. Но в зимний период затруднена поставка вакцин авиационным транспортом в северные территории из-за погодных условий, частых метелей», — сообщили в правительстве.

В связи с этим глава Коми Владимир Уйба обратился к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность осуществления поставки в республику вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, которую можно транспортировать и хранить при температуре +2… +8°С («ЭпиВакКорона»), в объёме не менее 70% от поставляемой в регион вакцины.

По данным на 17 февраля, в Коми поступило 26 042 дозы вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК» и 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми прививку от COVID-19 сделали уже более девяти тысяч человек.