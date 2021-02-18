Омск, , 12:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались три человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили ИА REGNUM 18 февраля в региональном минздраве.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Омской области стали 1169 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля в Омской области выявлено 39 895 носителей коронавируса, выздоровели 28 313 человек.

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