Белгород, 18 февраля 2021, 12:57 — REGNUM Функцию удалённого продления действия электронного рецепта в тестовом режиме запустили в Белгородской области. Пациенты с хроническими заболеваниями смогут оформлять документ без излишнего посещения поликлиники, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе правительства региона.
Новую функцию проекта «Электронный рецепт» тестируют в мобильном приложении базе Губкинских районной и детской городской больниц, Шебекинской районной и детской областной клинической больницы. Продлить рецепт можно не раньше, чем за неделю до окончания его срока действия при условии, что первоначально он был оформлен в электронном виде, а пациент синхронизировал свои данные с сервисом «Госуслуги».
После тестирования новый сервис внедрят во все медицинские организации региона. Белгородская область единственный субъект, где платформа юридически значимых электронных рецептов на лекарственные препараты введена во всех городских поликлиниках.