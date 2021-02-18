В ИА REGNUM расскажут о развитии образовательных программ в Томской области

Москва, 18 февраля 2021, 12:59 — REGNUM 19 февраля в 11:00 в пресс-центре REGNUM состоится пресс-конференция на тему «Стратегическое партнёрство ТГУ и департамента труда и занятости населения Томской области».
В пресс-конференции примут участие:
- Виктор Валентинович Дёмин, и.о. ректора, первый проректор ТГУ;
- Шепель Михаил Олегович, директор института дистанционного образования ТГУ;
- Дубровская Виктория Сергеевна, зам. директора института дистанционного образования ТГУ;
- Грузных Светлана Николаевна, начальник департамента труда и занятости населения Томской области.
Участники расскажут о создании и развитии в ТГУ Межрегионального центра ДПО и содействия занятости, о взаимодействии университета с работодателями и Центром занятости Томской области. Объяснят, почему вузы интересны департаменту и как идёт перезагрузка образовательных программ, создание образовательных продуктов, в том числе онлайн-курсов, МООКов совместно с партнёрами в ТГУ.
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна прямая трансляция мероприятия.
Зрители получат возможность задать вопросы участникам.
Начало мероприятия: в 11:00.
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