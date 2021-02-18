Кемерово, , 12:52 — REGNUM В Кемеровской области за 2020 год обладателями сертификатов на материнский капитал стали 13 мужчин. Об этом сообщили в кемеровском отделении Пенсионного фонда России.

«Такая возможность предусмотрена законодательством, если выполнен ряд требований. Если речь идет об усыновлении, то мужчина должен быть гражданином Российской Федерации и единственным усыновителем ребёнка, давшего право на МСК. Также сертификат может быть выдан отцу в случае смерти или лишения родительских прав матери ребенка», — уточнили в ПФР.

С начала реализации закона о материнском капитале — с 2007 года — сертификаты получил 161 кузбассовец. Всего за этот период в регионе сертификаты получили 213 122 родителя.